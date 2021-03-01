США передают гумпомощь ООН боевикам в Сирии: совместное заявление координационных штабов РФ и САР

Межведомственные координационные штабы России и Сирии прилагают значительные усилия по восстановлению мирной жизни в стране и оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в добровольном и безопасном возвращении на родину. Руководство ряда зарубежных стран, видя положительные результаты работы сирийского правительства, делает шаги навстречу и оказывают помощь сирийским семьям, добровольно принявшим решение вернуться домой. Но не все страны готовы объективно оценивать проводимую руководством Сирии миграционную политику и открыто препятствуют возвращению сирийских беженцев. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики.

«В частности, США в условиях борьбы с пандемией коронавируса продолжают проводить бесчеловечную санкционную политику в отношении многострадального народа Сирии. Более того, американцы оказывают давление на страны региона с наибольшим числом беженцев, принуждая их запугивать сирийцев якобы сложной внутриполитической и социально-экономической ситуацией на родине и многочисленными проблемами, возникающими у вернувшихся в места довоенного проживания семей», - отмечается в документе.

Кроме того, США наносят авиаудары по Сирии и продолжают незаконно оккупировать его территории. При этом в контролируемых ими районах страны нет и намека на восстановление безопасной и достойной мирной жизни.

«По данным Организации Объединенных Наций, на подконтрольной США территории Заевфратья в лагере "Эль-Холь" фиксируется деградация криминогенной обстановки и фактическая неспособность его руководства обеспечить безопасность беженцев. Отмечается рост насилия по отношению к слабозащищенным слоям вынужденных переселенцев, сопровождающийся пытками и показательными казнями», - приводятся в заявлении данные ООН.

Анализ развития обстановки вокруг лагеря внутренне перемещенных лиц «Рукбан» в 55-километровой зоне вокруг населенного пункта Эт-Танф показывает, что США используют сложившуюся ситуацию для оказания давления на руководство ООН, регулярно поднимая тему необходимости доставки гуманитарной помощи жителям лагеря. При этом американцы фактически рассчитывают использовать указанный груз для снабжения действующих в этом районе подконтрольных им боевиков, как было уже не раз.

«Подчеркиваем, что ответственность за все, что происходит в оккупированной США зоне и расположенном в ее пределах лагере "Рукбан", включая обеспечение жителей лагеря водой, продовольствием и предметами первой необходимости, до момента возвращения ее под контроль сирийского правительства лежит исключительно на американской стороне», - уточняется в документе.

При этом воспрепятствование США расформированию лагеря является главным препятствием на пути восстановления суверенитета и мирной жизни в Сирии, требующим скорейшего решения. Сирийские власти готовы принять всех граждан, содержащихся в «Рукбане», на подконтрольной правительству территории, обеспечить им безопасность и достойные условия жизни.

Нежелание американской стороны организовать вывод из зоны Эт-Танф подконтрольных боевиков незаконных вооруженных формирований и внутренне перемещенных лиц лишь подтверждает, что именно США заинтересованы в сохранении лагеря, а истинным их намерением в отношении «Рукбана» является обеспечение «конвейера» по подготовке экстремистов для поддержания очагов напряженности в Сирии, заключается в заявлении.

В заявлении стороны также призвали мировое сообщество решительно осудить действия США и их союзников, продолжающих незаконно контролировать значительные сирийские территории, в том числе и находящиеся на них лагеря беженцев, что наряду с продолжающейся антисирийской санкционной политикой является главной причиной экономического кризиса, стимулирующего террористическую активность в Сирийской Арабской Республике и в регионе в целом.