Массивный хвост оранжевых искр: ярчайший метеор над Британией попал на видео

Яркий метеор, вспыхнувший в небе Великобритании, заметили жители сразу нескольких городов. Очевидцы из Лондона, Бирмингема, Бристоля и других населенных пунктов страны сообщили о летящем огненном шаре в ночь на понедельник, 1 марта.

«Это был медленно движущийся метеор с четко видимой фрагментацией», - сообщили в Британском метеорном сообществе, представляющем собой группу астрономов-любителей.

Свидетелями феномена стали более 120 человек, рассказавшие, что метеор наблюдался в небе в течение семи секунд.

«Сначала я подумал, что это яркая звезда или самолет, затем он стал больше и быстрее, затем огромная вспышка осветила небо, и он взорвался массивным хвостом оранжевых искр, тянущихся позади, как гигантский фейерверк!» - цитирует Guardien одного из очевидцев.

Метеор - это явление, которое возникает при сгорании в атмосфере Земли метеорных тел, представляющих собой осколки комет или астероидов.