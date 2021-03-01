Эксперты выяснили, какова вероятность заразиться COVID-19 от члена семьи

Американские исследователи выявили, какова вероятность заразиться новой коронавирусной инфекцией от члена семьи.

Выяснилось, что только каждый десятый человек, заразившийся COVID-19, передает его кому-либо из тех, с кем проживает. Исследователи в Бостоне изучили более 7 000 домов, где жили заболевшие коронавирусом. Выяснилось, что из всех проживающих с ними людей заразились только 10,1%.

В ходе исследования также обнаружилось, что вероятность передачи вируса члену семьи гораздо ниже для домов, в которых проживает более двух человек.

Риск заражения вирусом увеличивается на 31% в том случае, если человек болел астмой, на 67% - для больных раком и на 35% - если член семьи страдает ожирением. Вероятность заражения у людей с заболеваниями печени увеличивается более чем вдвое. Об этом пишет DailyMail.

Обзор 54 исследований, опубликованных в JAMA Network Open в декабре 2020 года, показал, что скорость передачи вируса в семье составляет 16,6%.

Ранее врач Евгений Тимаков заявил, что перенесшие COVID-19 бессимптомно могут заразиться снова через полгода. Специалист отметил, что повторное заражение протекает в более легкой форме, нежели первичный случай.