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В России изменились правила начисления детских пособий

Валентина Пескова
09:34 01.03.2021
Семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумом в России получают ежемесячное денежное пособие на первого и второго ребенка до трех лет.
В России изменились правила начисления детских пособий
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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С 1 марта в России отменяется беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет в тех семьях, где доход родителей составляет менее двух прожиточных минимумов. В связи с пандемией COVID-19 данная процедура была упрощена и начисления продлевались автоматически.

Однако теперь родителям, ребенку которых исполнился один год, нужно будет лично собрать и подать все необходимые документы в органы соцзащиты и ПФР для того, чтобы им были начислены положенные выплаты. То же самое нужно делать ежегодно, когда ребенку исполняется два и три года, пишет РИА Новости.

Сейчас в России семьи получают ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет, если доход в них не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в конкретном регионе. На детей до полутора лет выплачиваются пособия в размере одного прожиточного минимума на каждого ребенка.

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