Москвичей ожидает плюсовая температура в первый весенний день

В понедельник, 1 марта, погода в Москве подарит жителям столицы по-настоящему теплый день, вполне соответствующий календарному началу весны. Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, воздух в столице прогреется от +1 до +3 градусов.

Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами будет идти небольшой мокрый снег, а на дорогах сохранится сильный гололедиц. Ветер ожидается западный, со скоростью 7-12 м/с.