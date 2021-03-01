Москвичей ожидает плюсовая температура в первый весенний день
В первый весенний день погода порадует москвичей и гостей столицы устойчивым «плюсом» с сохранением сильного гололеда.
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
В понедельник, 1 марта, погода в Москве подарит жителям столицы по-настоящему теплый день, вполне соответствующий календарному началу весны. Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, воздух в столице прогреется от +1 до +3 градусов.
Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами будет идти небольшой мокрый снег, а на дорогах сохранится сильный гололедиц. Ветер ожидается западный, со скоростью 7-12 м/с.