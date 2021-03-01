СМИ: данные пользователей VPN-сервисов утекли в Сеть

Данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-сервисов для операционной системы Android утекли в Сеть. Это обнаружили эксперты по кибербезопасности издания CyberNews.

Речь идет о приложениях GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. Обнаруженная на продаже база данных датирована 24 февраля 2021 года и содержит адреса почты, логины и пароли. Известно, что SuperVPN входит в число самых популярных VPN для Android - в Google Play его скачали уже более 100 миллионов человек. Основную аудиторию составляют жители государств, где блокируются интернет-ресурсы. Об этом сообщает «Ъ».

Полученные сведения, как считают эксперты, могут быть использованы для хакерских атак, которые, в свою очередь, ставят под угрозу личные данные. Тем, кто пользуется подобными сервисами, рекомендуется придумывать уникальные, безопасные пароли, чтобы в случае утечки злоумышленники не имели возможности получить доступ к другим сервисам с тем же паролем.