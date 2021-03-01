В итальянских Помпеях при раскопках обнаружили древнюю колесницу

Редкую находку сделали археологи на территории знаменитых Помпеев. Под вековым слоем пепла ученные раскопали церемониальную колесницу. Судя по богатству декора, она предназначалась для особо торжественных случаев.

Несмотря на два тысячелетия, проведенных под землей, колесница находится практически в идеальном состоянии. Сохранились даже части веревок, которыми крепили венки, а на сиденье видны отпечатки положенных туда кем-то колосьев пшеницы. Колесница щедро украшена металлическими и деревянными элементами, также на ней имеются бронзовые украшения.

Как сообщает Associated Press, находка была сделана близ конюшни, где в 2018 году были найдены останки трех лошадей. По словам археологов, важная находка может существенно расширить знания о древнем мире.

Древнеримский город Помпеи был погребен под слоем пепла в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры.