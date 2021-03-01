В Пскове проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты

В Пскове проходит комплекс памятных мероприятий, посвященных 21-й годовщине подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104-го парашютно-десантного полка Псковского гвардейского соединения ВДВ на высоте 776,0 под Улус-Кертом в Чеченской Республике.

Согласно традиции, мероприятия начались в воскресенье, 28 февраля, в Храме Святого Благоверного Александра Невского. Там прошла заупокойная панихида по погибшим, которую провел помощник командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения по работе с верующими военнослужащими отец Олег Тэор. Затем родные и близкие героев 6 роты, командование соединения, представители администрации Псковской области и Пскова возложили венки и цветы к захоронениям погибших десантников. Рота почетного караула соединения торжественным маршем почтила память павших героев и отдала дань уважения родным погибших.

В мероприятиях принял участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. После ритуалов возложения, командование соединения, руководство Псковской области и Андрей Турчак провели встречу с родственниками героев 6 роты.

«Спасибо большое нашему Президенту, руководству Министерства обороны, Командованию ВДВ и 76-й дивизии, а также руководителям субъектов Российской Федерации, откуда родом наши дети, что не забывают об их подвиге» - отметила мать погибшего героя-десантника гвардии рядового Вадима Чугунова - Дина Анатольевна Чугунова, - «На протяжении всех лет, с момента подвига наших детей, мы постоянно ощущаем заботу о нас и помощь в решении любых вопросов» - подчеркнула Дина Анатольевна.

После встречи родственники погибших героев посетили комнату Боевой славы гвардейского десантно-штурмового полка, а также расположение 6 парашютно-десантной роты, откуда в 2000 году убывало подразделение для выполнения специального задания, где сегодня был открыт музей роты и оборудованы именные места каждого героя.

Сегодня, 1 марта, памятные мероприятия продолжатся. Будут возложены Гирлянда Памяти, венки и цветы к монументу «Купол» у въезда на территорию полка, пройдут литургия в Храме Георгия Победоносца и концерт-реквием в культурно-досуговом центре с участием Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск и творческих коллективов Пскова.