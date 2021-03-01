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В Крыму частично снимаются ограничения, введенные из-за COVID-19

Валентина Пескова
08:19 01.03.2021
Власти ослабили ограничительные меры в связи с уменьшившимся количеством случаев заражения коронавирусом на полуострове.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Крым сегодня снимает ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Обстановка с заболеваемостью COVID-19 на полуострове значительно улучшилась - вот уже несколько дней врачи фиксируют меньше 150 новых случаев заражения. В связи с этим власти решили понемногу смягчать запрет на проведение развлекательных мероприятий, банкетов и прочих торжеств.

Свадьбы, концерты и корпоративы можно будет проводить в том числе на территории гостиниц и санаториев. Однако масочный режим в Крыму отменять пока не собираются - он сохранится на полуострове как минимум до конца года.

Отдохнуть этой весной можно будет не только на крымском побережье. С сегодняшнего дня свои границы для россиян уже открывает Грузия, правда, попасть туда пока можно будет только самолетом и через третьи страны - прямое авиасообщение еще не восстановлено. Главное для такого путешествия - иметь на руках отрицательный тест на коронавирус.

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