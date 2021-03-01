Врач назвала лекарства, которые необходимо всегда иметь при себе

Семейный доктор Татьяна Романенко рассказала, какие медицинские препараты следует всегда носить с собой.

Так, эксперт отметила, что при наличии хронических заболеваний, при себе необходимо иметь средства скорой помощи.

«Нужно иметь средства для снижения давления, если у вас есть проблемы с сердцем ‒ неплохо бы иметь в сумочке блистер с нитроглицерином. При себе должны быть спиртовые салфетки или санитайзеры, когда нет возможности помыть руки», – передает радио Sputnik слова врача.

Говоря об обезболивающих, Романенко подчеркнула, что их при себе иметь необязательно, поскольку, например, головная боль не входит в список ситуаций, требующих оперативного вмешательства.

«Другое дело, если вы страдаете мигренью. Противомигренозные препараты должны быть с собой, потому что чем раньше мы начнем купировать приступ, тем это будет более эффективно», – подчеркнула врач.

Лучше всего иметь при себе свои препараты, однако в случае, когда их не оказалось под рукой и пришлось обратиться к коллегам по работе, важно убедиться в том, что у лекарства не истек срок годности, а также в том, что это именно необходимый препарат.