Чехия может начать вакцинацию «Спутником V» без одобрения Евросоюза

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что республика может начать вакцинацию населения «Спутником V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

«Было бы достаточно получить согласие чешского фармацевтического регулятора. Зачем ждать Европейского агентства лекарственных средств? <...> Поверьте, через пару месяцев и другие государства Евросоюза захотят получить "Спутник V". Я уже говорил об этом на заседании Евросовета. У нас есть люди, которые хотят привиться "Спутником". В мире 65 стран хотят получить российскую вакцину. И шесть из них - из Евросоюза», - сказал Бабиш в эфире телеканала CNN Prima.

Бабиш подчеркнул, что доверяет российской вакцине. Он напомнил, что во время существования социалистического блока чехи вакцинировались советскими препаратами, которые отличались своим качеством и эффективностью.

В минувшую субботу президент Чехии Милош Земан сообщил телеканалу CNN Prima, что направил главе РФ Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране «Спутник V».