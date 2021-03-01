Лента «Земля кочевников» получила «Золотой глобус» как лучший драматический фильм года. Об этом объявили на 78-й церемонии вручения премии.

Хлоя Чжао, снявшая эту ленту, получила премию за лучшую режиссерскую работу. Ранее ее фильм был также удостоен «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Одну из главных наград вечера - за лучший драматический сериал - получила историческая драма о правлении Елизаветы Второй «Корона». Лучшей анимационной лентой признали фильм «Душа» компании Pixar.

На церемонии также вручались награды за вклад в развитие теле- и киноиндустрии. Так, за вклад в сферу кинематографа наградили актрису Джейн Фонда, в области телевидения - продюсера и режиссера Нормана Лир.

Лучшим фильмом на иностранном языке признали «Минари» режиссера Ли Айзек Чун. Актеры Джоди Фостер и Дэниэл Калуя стали обладателями премии как лучшие актер и актриса второго плана.

Лучшей оригинальной песней стала композиция «Io si (Seen)» из кинофильма «Вся жизнь впереди».

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции церемония американской премии была перенесена с января на конец февраля. Она вручается ежегодно по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.