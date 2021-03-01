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Лента «Земля кочевников» получила «Золотой глобус» как лучший драматический фильм года

Алена Миронова
08:00 01.03.2021
Хлоя Чжао, снявшая этот фильм, получила премию за лучшую режиссерскую работу.
Лента «Земля кочевников» получила «Золотой глобус» как лучший драматический фильм года
© Фото: Searchlight Pictures, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Лента «Земля кочевников» получила «Золотой глобус» как лучший драматический фильм года. Об этом объявили на 78-й церемонии вручения премии. 

Хлоя Чжао, снявшая эту ленту, получила премию за лучшую режиссерскую работу. Ранее ее фильм был также удостоен «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Одну из главных наград вечера - за лучший драматический сериал - получила историческая драма о правлении Елизаветы Второй «Корона». Лучшей анимационной лентой признали фильм «Душа» компании Pixar. 

На церемонии также вручались награды за вклад в развитие теле- и киноиндустрии.  Так, за вклад в сферу кинематографа наградили актрису Джейн Фонда, в области телевидения - продюсера и режиссера Нормана Лир.  

Лучшим фильмом на иностранном языке признали «Минари» режиссера Ли Айзек Чун. Актеры Джоди Фостер и Дэниэл Калуя стали обладателями премии как лучшие актер и актриса второго плана.

Лучшей оригинальной песней стала композиция «Io si (Seen)» из кинофильма «Вся жизнь впереди».

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции церемония американской премии была перенесена с января на конец февраля. Она вручается ежегодно по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. 

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