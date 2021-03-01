Врач рассказала о негативном влиянии весеннего авитаминоза на COVID-19

Традиционный весенний авитаминоз, когда организм испытывает нехватку одного или нескольких витаминов, может осложнить течение COVID-19, а кроме того - замедлить процесс восстановления после болезни.

Как отметила врач-терапевт Людмила Лапа, в таком состоянии организм становится более уязвимым перед инфекциями, в том числе такими опасными, как коронавирусная. Медицинский специалист пояснила, что вирус COVID-19 сам по себе оказывает разрушительное действие на легкие, сердце, суставы. Если у человека при этом еще и наблюдается нехватка витаминов, то выходить из состояния коронавируса ему будет еще тяжелее.

«Весной авитаминоз - это нехватка витаминов групп C, B и D. Их дефицит ухудшает общее состояние организма. Если люди переболели ковидом, то авитаминоз только усугубит процесс восстановления», - цитирует медика радио Sputnik.

Для того, чтобы избежать двойное негативное влияние авитаминоза и COVID-19, специалист рекомендует сдать анализы на уровень витаминов в организме и восполнить их недостаток. В первую очередь это касается витаминов группы В, которые поддерживают нервную систему, так как она управляет организмом в целом.