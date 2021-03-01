В стране и мире Звезда «Черной пантеры» Чедвик Боузман посмертно удостоен «Золотого глобуса» Лина Давыдова Американский актер умер от рака толстой кишки в августе 2020 года. © Фото: Birdie Thompson, AdMedia, Globallookpress Читайте нас на: Чедвик Боузман посмертно получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме». Картина «Ма Рейни: мать блюза» 2020 года стала последней для актера. Боузман приобрел широкую известность благодаря роли супергероя Черной пантеры в киновселенной Marvel. Он также снимался в таких фильмах, как «42», «Боги Египта», «Маршалл», «Пятеро одной крови». Он умер от рака толстой кишки в августе 2020 года. Актер боролся с болезнью четыре года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика