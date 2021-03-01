На Алтае перекрыли четыре трассы в сторону Казахстана

Движение по федеральным и региональным автотрассам в Алтайском крае, которые ведут в сторону Казахстана, решено закрыть в связи с сильнейшей метелью.

По данным «Алтай-автодор», перекрыты трассы А-322 и К-09 (на участке от села Поспелиха до границы с Казахстаном), закрыто движение по трассе К-03 (от Змеиногорска до Рубцовска с 0 до 71 км) и по трассе К-26 (от Горняка до села Староалейское на участке от 40 до 75 км).

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, ограничение движения введено в целях снижения рисков возникновения ДТП.

На закрытых для движения участках дорог работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов регионального МЧС РФ и ДПС МВД РФ. Водителей дальних рейсов заранее оповещают о закрытых участках трасс. Для расчистки дорог задействованы бригады дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ).