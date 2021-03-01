В стране и мире Над Турцией взорвался крупный метеорит Алена Миронова Редкое природное явление наблюдали и в Анкаре. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: orbitinside, twitter Читайте нас на: Поздно вечером 27 февраля в ночном небе Турции взорвался крупный метеорит. Редкое природное явление наблюдали и в Анкаре. После ослепительного свечения в небе еще несколько секунд был виден яркий хвост - след падающего небесного тела. Пользователи Сети активно делятся видеороликами огромной ярко-зеленой вспышки, озарившей небо. Ранее ученые зафиксировали разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой. Отмечается, что перед разрушением движение метеорита в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд. По предварительной оценке сигнала, диаметр метеорита был менее 10 метров. При этом энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика