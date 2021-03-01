Виртуальные деньги: как работает майнинговая ферма в Сибири по «выращиванию» биткоинов

В Москве вынесли приговор по делу о вымогательстве взятки в биткоинах - сроки получили два бывших следователя ФСБ. Популярность криптовалюты - денег, которых никто никогда не видел, поскольку в руках их подержать невозможно, - растет с геометрической прогрессией во всем мире, в том числе и в криминальном. И хотя биткоин, переживающий в последние дни невероятные взлеты и падения, доказал, что сильно интересует многих, в том числе, - богатейших людей планеты, мало кто с ходу может объяснить, что такое «майнинг» и как он работает.

Пытавшиеся разбогатеть на миллион долларов следователи ФСБ, как настоящие конспираторы, вымогали деньги в валюте виртуальной, однако срок за это получили вполне реальный - по 12 и 9 лет колонии.

Эти виртуальные биткоины за 10 лет существования успели перепугать все финансовые системы мира. И их упоминание теперь все чаще встречается в криминальных сводках. Майнеры - те, кто программирует или, проще говоря, - «выращивает» биткоины, предпочитают не раскрывать свои имена. Каждый электронный кошелек зашифрован, получить доступ к нему невозможно.

«Этот сектор активно развивается, количество крипто-кошельков растет очень быстро. У нас - более восьми миллионов граждан имеют крипто-кошельки», - рассказал президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

Эра людей с гаджетами в руках породила эпоху частных денег, которые живут своей жизнью. И теперь ими привычно расплачиваются оружейные бароны и наркоторговцы. Чтобы понять, что же такое биткоин и как он становится деньгами, съемочная группа «Звезды» отправилась в самое сердце Сибири. Туда, где эта валюта растет, как шишки на кедрах.

Курс биткоина не зависит от курса нефти или золота, и не подчиняется ни одному государственному банку мира. Но без электричества его существование невозможно. Словно рубль, состоящий из копеек, эта валюта собирается компьютером из уникальных цифровых кодов. На крупнейшей в России майнинговой ферме, которая потребляет целых 100 мегаватт в час, свои золотоносные майнинг-аппараты размещают игроки со всего мира.

«Большинство клиентов - это Азия, ну а вообще у нас клиенты со всего мира. Договора заключены со всеми континентами, кроме Антарктиды. Последний клиент из Азии поставил к нам 20 000 оборудования», - рассказал заместитель генерального директора майнинговой фермы Иван Каап.

Благодаря свободным мощностям Братской ГЭС и северному холоду - 70 тысяч аппаратов в нескольких цехах фермы вырабатывают примерно десять биткоинов в сутки. По сегодняшнему курсу это составляет около полумиллиона долларов. Проще говоря, это такой огромный отель для майнеров, в котором стоимость одного места равняется от четырех до восьми тысяч рублей в месяц. Все зависит от оборудования.

Владельцы предприятия уверены: за виртуальными деньгами - будущее всей планеты.

«Задействовать биткоины разрешено в США, Японии, Сингапуре, Испании и Эстонии, где криптовалюту можно использовать, как платежную систему», - рассказал коммерческий директор майнинговой фирмы Дмитрий Ушаков.

В России - пока другой подход. В нашей стране «за чистую монету» криптовалюту не признают. То есть расплачиваться ей нельзя. Но принятый в 2020 году закон обязывает даже чиновников вносить ее в декларацию, как имущество.