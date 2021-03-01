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Главный инфекционист США рассказал, от чего зависит эффективность вакцины от COVID-19

Алена Миронова
06:37 01.03.2021
По словам врача, новые генетические варианты COVID-19 способны снизить действенность вакцины.
Главный инфекционист США рассказал, от чего зависит эффективность вакцины от COVID-19
© Фото: Roberto Casimiro, Globallookpress
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Новые генетические варианты COVID-19 снизят эффективность существующих вакцин. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. 

«Если есть новый вариант, он уменьшает потенциал вакцины», - отметил медик в эфире CNN.

При этом он подчеркнул, что препараты все же останутся эффективными в определенной степени и призвал не переживать по поводу появления новых мутаций коронавируса.

Ранее руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал условие эффективности вакцинации от COVID-19. Он отметил, что она достигается своей повсеместностью. Глава ВОЗ также допустил, что отсутствие препаратов в развивающихся государствах в дальнейшем создаст трудности богатым странам.

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