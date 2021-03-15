В стране и мире В Казахстане поздравили диджея Imanbek с получением «Грэмми» Алена Миронова Юноша получил премию за ремикс песни Roses американского рэпера SAINt JHN. © Фото: Recording Academy, GRAMMYs, Youtube Читайте нас на: Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил диджея Иманбека Зейкенова (Imanbek) с получением «Грэмми». Казахстанский диджей получил премию за ремикс песни Roses американского рэпера SAINt JHN. «Благодаря своему таланту и целеустремленности диджей Imanbek завоевал одну из главных наград мирового шоу-бизнеса. Его творчество показало, что одаренные молодые люди из Казахстана могут покорить самые высокие вершины», - написал пресс-секретарь в Instagram. Двадцатилетний Иманбек Зейкенов - студент железнодорожного колледжа. Музыкой он занимался непрофессионально. После того как его ремикс набрал в YouTube миллионы просмотров, вошел в топ-5 рейтинга U.S. Billboard Hot 100, а также возглавил британский хит-парад, российская звукозаписывающая компания Effective Records заключила с юношей контракт. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика