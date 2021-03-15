В Казахстане поздравили диджея Imanbek с получением «Грэмми»
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил диджея Иманбека Зейкенова (Imanbek) с получением «Грэмми».
Казахстанский диджей получил премию за ремикс песни Roses американского рэпера SAINt JHN.
«Благодаря своему таланту и целеустремленности диджей Imanbek завоевал одну из главных наград мирового шоу-бизнеса. Его творчество показало, что одаренные молодые люди из Казахстана могут покорить самые высокие вершины», - написал пресс-секретарь в Instagram.
Двадцатилетний Иманбек Зейкенов - студент железнодорожного колледжа. Музыкой он занимался непрофессионально. После того как его ремикс набрал в YouTube миллионы просмотров, вошел в топ-5 рейтинга U.S. Billboard Hot 100, а также возглавил британский хит-парад, российская звукозаписывающая компания Effective Records заключила с юношей контракт.