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В Казахстане поздравили диджея Imanbek с получением «Грэмми»

Алена Миронова
09:49 15.03.2021
Юноша получил премию за ремикс песни Roses американского рэпера SAINt JHN.
В Казахстане поздравили диджея Imanbek с получением «Грэмми»
© Фото: Recording Academy, GRAMMYs, Youtube
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Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил диджея Иманбека Зейкенова (Imanbek) с получением «Грэмми».

Казахстанский диджей получил премию за ремикс песни Roses американского рэпера SAINt JHN.

«Благодаря своему таланту и целеустремленности диджей Imanbek завоевал одну из главных наград мирового шоу-бизнеса. Его творчество показало, что одаренные молодые люди из Казахстана могут покорить самые высокие вершины», - написал пресс-секретарь в Instagram.

Двадцатилетний Иманбек Зейкенов - студент железнодорожного колледжа. Музыкой он занимался непрофессионально. После того как его ремикс набрал в YouTube миллионы просмотров, вошел в топ-5 рейтинга U.S. Billboard Hot 100, а также возглавил британский хит-парад, российская звукозаписывающая компания Effective Records заключила с юношей контракт.

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