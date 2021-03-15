Депутат Рады прокомментировал визит китайской делегации в Крым

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, представляющий фракцию «Оппозиционная платформа - За жизнь», на своей странице в Facebook написал, что первый визит делегации из Китая на Крымский полуостров можно расценивать, как ответ на национализацию Украиной завода двигателей для самолетов «Мотор Сич».

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию», - написал он

Как отметил парламентарий, во время визита китайские предприниматели договорились налаживать отношения с местными российскими предприятиями, а также наметили на будущее план действий в области туризма и поездок китайских граждан в Крым на оздоровительные процедуры и лечение. Рабинович также подчеркнул, что бизнесмены из КНР выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес полуострова.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 12 марта заявил, что власти Китая потребовали от Украины учесть законные права китайских предприятий и инвесторов после того, как Киев решил вернуть в собственность государства запорожское предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». В Китае заявили, что подобные решения «наносят вред» китайским инвесторам и пригрозили украинской стороне разбирательством в международном суде.