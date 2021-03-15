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«Долгий путь к миру»: «Звезда» покажет новый документальный фильм о Сирии

Егор Левин
09:10 15.03.2021
Премьера состоится в понедельник, 15 марта, в 18:50.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие ВС РФ пять лет назад пришли на помощь Сирийской Арабской Республике, на тот момент находившейся на грани уничтожения террористическими бандами. Переломить ситуацию удалось в кратчайшие сроки, осажденные города были освобождены, а важнейшие маршруты отбиты у радикалов. Как Вооруженные силы России смогли спасти сирийское государство и сохранить его историю? Как сейчас живут военные базы Тартус и Хмеймим, и как российская военная полиция поддерживает мир в возрождающейся республике - в документальном проекте Ольги Беловой.

«Именно сирийская операция вывела на передний план не сухопутные войска, а авиацию, именно она выиграла сражение с террористами. В самое горячее время интенсивность боевых вылетов доходила до сотни боевых вылетов в сутки. Аналогов таких операций в ВКС просто нет», - рассказывает она в своем фильме.

Документальный проект «Сирия. Долгий путь к миру» смотрите на телеканале «Звезда» в понедельник, 15 марта, в 18:50.

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