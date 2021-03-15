Ели блины и поднимали гири: суворовцы в Екатеринбурге отпраздновали Масленицу по-военному
Пока гости из числа членов семей военнослужащих угощались блинами, те выжимали гири и перетягивали канаты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
По-настоящему широко отпраздновали Масленицу военные железнодорожники в Екатеринбурге. По традиции, на праздник пригласили членов семей военнослужащих и местных суворовцев.
Гуляния, невзирая на мороз, устроили прямо на плацу: пока одни гости угощались блинами с вареньем, другие активно участвовали в конкурсах: жиме гири, метании метлы и, конечно, традиционном перетягивании каната.
Необычно отпраздновали Масленицу и в частях Ленинградской области. Так, в Красносельской мотострелковой бригаде устроили конкурс военных поваров, которые, конечно же, состязались в приготовлении блинов. Ничуть не удивительно, что главное блюдо праздника всем каждому них удалось на славу - мастерство участников оценили и солдаты, и офицеры.