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Ели блины и поднимали гири: суворовцы в Екатеринбурге отпраздновали Масленицу по-военному

Валентина Пескова
08:58 15.03.2021
Пока гости из числа членов семей военнослужащих угощались блинами, те выжимали гири и перетягивали канаты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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По-настоящему широко отпраздновали Масленицу военные железнодорожники в Екатеринбурге. По традиции, на праздник пригласили членов семей военнослужащих и местных суворовцев.

Гуляния, невзирая на мороз, устроили прямо на плацу: пока одни гости угощались блинами с вареньем, другие активно участвовали в конкурсах: жиме гири, метании метлы и, конечно, традиционном перетягивании каната.

Необычно отпраздновали Масленицу и в частях Ленинградской области. Так, в Красносельской мотострелковой бригаде устроили конкурс военных поваров, которые, конечно же, состязались в приготовлении блинов. Ничуть не удивительно, что главное блюдо праздника всем каждому них удалось на славу - мастерство участников оценили и солдаты, и офицеры.

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