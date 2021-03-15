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Километровые пробки и сорванные от ветра крыши: как Забайкалье справляется с последствиями непогоды

Денис Ивлев
09:10 15.03.2021
Причиной стал сильный штормовой ветер, который оборвал провода. Из-за разрушительного циклона в четырех районах края объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Километровые пробки и сорванные от ветра крыши: как Забайкалье справляется с последствиями непогоды
© Фото: Андрей Сорокин, РИА Новости
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В Забайкалье более 50 населенных пунктов остались без света из-за сильного штормового ветра, оборвавшего провода.

Дороги сковали километровые пробки - из-за метели и почти нулевой видимости на междугородних трассах минувшей ночью произошло несколько аварий. В Балейском районе в ДТП попали восемь автомобилей. Ранним утром на место были направлены дорожные службы для того, чтобы вытащить пострадавших из сугробов.

Штормовой ветер сгибает деревья и даже ломает электросети. В настоящий момент обесточены 54 населенных пункта. Из-за разрушительного циклона в четырех районах края объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В свою очередь, в Иркутской области уже оценивают ущерб прошедшего бурана - некоторые дома остались без обшивки, а электрические столбы лежат на земле. Порывы ветра в Иркутске достигали 35 метров в секунду. У многоквартирных домов буквально срывало крыши. В самый пик непогоды на Байкале прямо на льду возле острова Огой оказалось 12 туристов - они не смогли самостоятельно покинуть озеро. На место вызвали спасателей МЧС. Из-за погодных явлений в сотне населенных пунктов Иркутской области до сих пор нарушено электроснабжение. Аварийные службы пытаются восстановить электросети.

Аналогичная ситуация и в Бурятии. Там в Агинском Бурятском округе штормовой ветер оставил часть домов и социальных объектов без света и повредил крыши. Тысячи детей в понедельник не пошли в школы и детские сады.

А жители Дальнего Востока уже встречают весну. В Благовещенске побит столетний температурный рекорд - столбик термометра поднялся выше 14 градусов. Так тепло в регионе обычно бывает в мае. Однако резкое потепление стало причиной появления новых проблем. Спасатели готовятся к ежегодному большому половодью - лед на реках Амур и Зея уже начал таять.



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