В Монголии из-за песчаной бури пропали более 80 человек

Мощная песчаная буря привела к гибели шести человек в Монголии. Еще более 81 местный житель из-за стихии пропал без вести. Как сообщил телеканал CGTN, природный катаклизм накрыл Монголию 13 марта, а сегодня буря пришла в Пекин.

Видимость в столице Китая не превышает 1 000 метров, а концентрация мелких твердых частиц PM 10 в некоторых районах столицы превысила 8 000 микрограмм на кубический метр. Данные показатели в 160 раз превышают максимально допустимую норму ВОЗ, которая установлена на уровне 50 микрограмм/кубометр.

Власти Пекина объявили желтый уровень опасности и рекомендовали жителям мегаполиса отменить мероприятия на открытом воздухе, а также не выходить на улицу без крайней необходимости. Согласно метеорологическим прогнозам, буря продлится до утра 16 марта.