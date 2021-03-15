В стране и мире В Приморье вандалы разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны Алена Миронова Cпециалисты оперативно привели в порядок портреты ветеранов. В настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего. © Фото: artemokrug, instagram Читайте нас на: В городе Артем в Приморском крае неизвестные разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации города. На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте мэрии видно, что портреты разрисованы черным маркером. «Руками тех, кто не уважает историю страны и память о героях-земляках, были разрисованы таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы...», - сказано в сообщении в социальной сети. Отмечается, что специалисты оперативно привели в порядок портреты ветеранов. В настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика