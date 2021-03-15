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В Приморье вандалы разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны

Алена Миронова
08:37 15.03.2021
Cпециалисты оперативно привели в порядок портреты ветеранов. В настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего. 
В Приморье вандалы разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны
© Фото: artemokrug, instagram
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В городе Артем в Приморском крае неизвестные разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации города.

На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте мэрии видно, что портреты разрисованы черным маркером.

«Руками тех, кто не уважает историю страны и память о героях-земляках, были разрисованы таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы...», - сказано в сообщении в социальной сети.

Отмечается, что специалисты оперативно привели в порядок портреты ветеранов. В настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего. 

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