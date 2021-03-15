В Приморье вандалы разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны
Cпециалисты оперативно привели в порядок портреты ветеранов. В настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего.
© Фото: artemokrug, instagram
В городе Артем в Приморском крае неизвестные разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации города.
На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте мэрии видно, что портреты разрисованы черным маркером.
«Руками тех, кто не уважает историю страны и память о героях-земляках, были разрисованы таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы...», - сказано в сообщении в социальной сети.
Отмечается, что специалисты оперативно привели в порядок портреты ветеранов. В настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего.