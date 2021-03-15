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Названы три разрушающие здоровье привычки

Алена Миронова
08:17 15.03.2021
Рекомендуется отказаться от занятий спортом, сна и чаепития после еды.
Названы три разрушающие здоровье привычки
© Фото: Sonja Krebs, imagebroker, Globallookpress
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Сон после сытного обеда способен нарушить пищеварительный процесс, осложнить перемещение еды по желудочно-кишечному тракту, а также привести к метеоризму и запорам.

Отказаться рекомендуется также и от чаепития после приема пищи. Отмечается, что любой из сортов этого популярного напитка усложняет усвоение ряда питательных веществ и минералов. Более того, у людей со склонностью к анемии чай способен даже понизить усвоение железа на 87%. Об этом сообщает польский портал Wirtualna Polska.

Опасно после еды также и заниматься спортом - физические нагрузки не позволят человеческому организму функционировать должным образом, а лишь поспособствуют несварению пищи и болям в ЖКТ.

Ранее семейный доктор Татьяна Романенко рассказала, какие медицинские препараты следует всегда носить с собой. В список важных средств попали препараты скорой помощи при наличии хронических заболеваний, для снижения давления, спиртовые салфетки или санитайзеры.

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