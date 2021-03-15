Все решит Василий: в Ростовской области запустили флешмоб «позвони губернатору»

Видеозапись диалога, в котором губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитал главу Батайска за плохие дороги, стала очень популярной у жителей края. Ролик быстро разошелся по сети, так что в регионе уже начался флешмоб: люди в шутку записывают видеосюжеты, как они звонят губернатору и просят помочь им решить свои ежедневные проблемы.

В том самом ролике губернатор Ростовской области устроил разнос подчиненному, когда приехал на встречу с жителями Батайска. А дорога в маленький городок оказалась - «как на свалку». На камеру Василий Голубев по телефону требует от некоего «Геннадия» устранить проблему за пять дней.

«Послушай, если здесь такая грязь, которую я вижу, ты здесь просто отсутствуешь как глава! У тебя есть пять дней, чтобы навести порядок! », - дает указания глава региона.

Публикация записи в Instagram распалила и взорвала чувства справедливости и собственного достоинства «фолловеров» из самых отдаленных точек на карте региона, где асфальта и отродясь не было. Таким в соцсети родился флешмоб под хештегом #позвонитевасилию. Люди стали записывать ролики с телефонами в руках и просить «Василия» позвонить «Геннадию».

«Алло, Василий? Я тут еду в Ростов по улице Северная. Слушайте, ну дорога, как на кладбище! Вы не могли бы позвонить Геннадию, чтобы он навел здесь порядок? Наша улица асфальта отродясь не видела. Ну дней за пять, раз он умеет», - шутит один из участников флешбома.

И хотя глава региона требовал от сити-менеджера Батайска Геннадия Павлятенко только убрать мусор, а не ремонтировать дорожное полотно за пять дней - народ уже не остановить. Под хештегом появляются видео как дети добираются в школу по грязевым торосам, к флешмобу присоединяются и представители местной законодательной власти. Стоя в луже в резиновых сапогах, свое обращение записал даже депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев.

«Вот сейчас нахожусь в Целине. Улица 10 линия. Вы знаете, сапожки не спасают. Вы позвоните, пожалуйста…», - говорит депутат.

В разговоре со «Звездой» Федяев признает, что такой формат своеобразного диалога власти и народа - очень полезен, поскольку смешно то, что запущенный флешмоб показал то самое реальное положение дел.

Сам губернатор Василий Голубев также отреагировал на акцию и пообещал, что все публикации будут отработаны.

«Мне не обидно. Кое-что я действительно воспринимаю, как юмор. Если там указана реальная проблема, которая требует внимания - это нормально. Ничего такого тут нет. Из того, что записали люди - я увидел, и в первый день же дал поручения, посмотреть, так ли это на самом деле», - прокомментировал глава региона.

Состояние той самой злополучной дороги, с которой все и началось, - по-прежнему не важное, зато теперь она хотя бы чистая. Как рассказал главный коммунальщик Батайска, для этого пришлось попотеть и вывезти с десяток КамАЗов отходов, работая и днем, и чуть ли не ночью. Однако специалист признает, что даже такими силами «свинство» людей - не победить. На другой объездной дороге в Батайск обочины трассы, проходящей по границе города, - не отличить от свалки. Чуть выше примерно в таком же состоянии въездной знак: «Россия начинается с таких городов, как Батайск! ». Остается только подключиться к флешмобу и призвать не только губернатора обратить внимание на эту проблему, но и всех жителей - относиться лучше к тому месту, где они живут.