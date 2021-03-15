Бейонсе получила рекордное количество премий «Грэмми» среди женщин

Известная американская певица Бейонсе стала обладательницей рекордного количества премий «Грэмми» среди женщин. Общее число наград достигло 28.

Премию «Лучший альбом года» получила исполнительница Тейлор Свифт за свой альбом «Folklore». В номинации «Лучшая запись года» победила певица Билли Айлиш с песней «Everything I Wanted».

В свою очередь, лучшим новым исполнителем признали рэп-исполнительницу Megan Thee Stallion. За премию соревновались кантри-певица Ингрид Эндресс, инди-рок-музыкант Фиби Бриджес, актриса и певица Ноа Сайрус, модель и рэперы Chika и D Smoke, канадский диджей Kaytranada Doja Cat.

Британский певец Гарри Стайлс получил премию в категории «Лучшее сольное поп-исполнение» за исполнение песни Watermelon Sugar. В этой номинации исполнитель обошел Джастина Бибера, Дуа Липу, Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Doja Cat.

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США ежегодно вручает музыкальную премию «Грэмми». Это уже 63-я по счету церемония. Премии вручаются за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.