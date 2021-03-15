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Бейонсе получила рекордное количество премий «Грэмми» среди женщин

Алена Миронова
07:54 15.03.2021
Общее число наград известной американской певицы достигло 28.
Бейонсе получила рекордное количество премий «Грэмми» среди женщин
© Фото: Beyonc, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Известная американская певица Бейонсе стала обладательницей рекордного количества премий «Грэмми» среди женщин. Общее число наград достигло 28.

Премию «Лучший альбом года» получила исполнительница Тейлор Свифт за свой альбом «Folklore». В номинации «Лучшая запись года» победила певица Билли Айлиш с песней «Everything I Wanted».

В свою очередь, лучшим новым исполнителем признали рэп-исполнительницу Megan Thee Stallion. За премию соревновались кантри-певица Ингрид Эндресс, инди-рок-музыкант Фиби Бриджес, актриса и певица Ноа Сайрус, модель и рэперы Chika и D Smoke, канадский диджей Kaytranada Doja Cat.

Британский певец Гарри Стайлс получил премию в категории «Лучшее сольное поп-исполнение» за исполнение песни Watermelon Sugar. В этой номинации исполнитель обошел Джастина Бибера, Дуа Липу, Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Doja Cat.

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США ежегодно вручает музыкальную премию «Грэмми». Это уже 63-я по счету церемония. Премии вручаются за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.

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