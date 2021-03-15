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Раскрыты причины весеннего недомогания

Алена Миронова
07:25 15.03.2021
Врач-терапевт Филипп Кузьменко призвал не рассчитывать на чудодейственное восстановление сил при помощи приема витаминных комплексов.
Раскрыты причины весеннего недомогания
© Фото: Jochen Tack, imagebroker, Globallookpress
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Обычная простуда - одна из самых популярных причин плохого самочувствия в период перехода зимы в весну. Об этом заявил врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кузьменко.

«Если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не говорит о том, что у них насморк, это нормальная реакция носовых путей», - передает радио Sputnik слова врача.

Кузьменко объяснил, что на фоне холода на слизистой вырабатывается увеличенное количество слизи для того, чтобы нос согревался естественным образом. Однако в случае, если к этому явлению добавляется повышенная температура, боль в горле - можно предположить, что человек болен и ему необходимо самоизолироваться дома.

Если же все привычные симптомы простуды отсутствуют, а недомогание все еще не проходит - дело может быть в переутомлении организма. Врач призвал не рассчитывать на чудодейственное восстановление сил при помощи приема витаминных комплексов.

«Если у человека появляются симптомы авитаминоза, конечно, ему нужно получать витамины извне. Но если у вас некая слабость, и вы думаете, что помогут поливитамины, – это неправильно, это никак не улучшит ваше состояние», – подчеркнул Кузьменко.

Ранее врач-лор высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как правильно лечить насморк. Так,эксперт рекомендует не спешить с использованием сосудосуживающих капель, поскольку они могут вызывать привыкание. Рекомендуется пару дней потерпеть неудобства, а в крайнем случае воспользоваться детскими каплями с более низкой концентрацией.

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