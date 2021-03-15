Мощная песчаная буря обрушилась на Пекин

Первая за текущий год сильная песчаная буря обрушилась на Пекин в понедельник утром, 15 марта. Об этом сообщает центр мониторинга охраны окружающей среды.

Непогода практически парализовала движение в городе. На дорогах образовались огромные пробки. Согласно имеющимся данным, концентрация мелких твердых частиц в воздухе уже превысила 8 000 микрограмм на кубический метр, что, в свою очередь, в 160 раз превышает максимально допустимую норму ВОЗ - 50 микрограмм/кубометр. В связи с этим власти объявили повышенный уровень экологической опасности.

Людей просят не покидать свои дома, плотно закрывать окна. В случае, если выйти на улицу все же пришлось, рекомендуется надевать защитные маски. Как отмечают сами жители, песчаная буря еще хуже, чем традиционный для Китая зимний смог - во время такого «пустынного» ветра кажется, будто вдыхаешь пыль прямо в легкие.