Снежный апокалипсис: американские города оказались под натиском сильнейшего шторма

В США некоторые города оказались под натиском сильнейшего шторма.

Так, например,в Вайоминге и Колорадо улицы замело за считанные часы. Выпало рекордное количество осадков, а высота сугробов местами достигла 70 сантиметров - снега настолько много, что жители буквально не могут выйти из дома.

А в Денвере шторм парализовал работу пятого по величине международного аэропорта в стране - отменены почти две тысячи авиарейсов. На трассах ситуация не лучше - водители вынуждены оставлять свои автомобили прямо на дорогах. С заносами не справляются даже внедорожники.

По прогнозам, непогода продлится как минимум до середины недели. Шторм накроет Канзас и Миссисипи,после чего продвинется к восточному побережью.