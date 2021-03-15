Во власти непогоды: полсотни населенных пунктов обесточены из-за шторма в Забайкалье

Забайкальский край сковал штормовой ветер. Обесточены полсотни населенных пунктов. Из-за проблем с электроснабжением задержаны пассажирские поезда.

Синоптики сообщают, что порывы ветра на территории достигают 30-ти метров в секунду. В четырех районах объявили режим ЧС. На ликвидацию последствий непогоды брошены 30 аварийно-восстановительных бригад, задействовано свыше 120 человек и 40 единиц спецтехники.

Похожая ситуация в Иркутске. Город приходит в себя после мощной метели. На борьбу с последствиями направлены все силы коммунальщиков. В городе расчищают дороги от сугробов. Десятки авиарейсов были задержаны. Сильно замело и дороги, видимость всего несколько метров.