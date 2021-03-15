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«Живые» мертвецы: чем выставка скандального анатома фон Хагенса вызывает противоречия россиян

Светлана Головина
Павел Ремнев
05:50 15.03.2021
Экспозиция отправляет посетителей в путешествие в человеческое тело, позволяя понять его сложную структуру и функциональность.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве на ВДНХ проходит анатомическая выставка всемирно известного немецкого ученого Гюнтера фон Хагенса, экспонатами которой являются части человеческих тел. Все, что представлено - реальные тела, некогда пожертвованные своими хозяевами ради просветительского проекта и кропотливо обработанные по всем правилам пластинации.

Сначала кровь заменяют формальдегидом, затем останки погружают в резервуар с ацетоном, после чего тело помещают в емкость с жидким полимером и  остается дождаться пока все затвердеет. Чтобы раствор, который со стороны выглядит как монтажная пена, не сорвал крышку, в конце всей команде приходится вставать на саркофаг. Весь процесс занимает около года.

Выставка отправляет посетителя в путешествие в человеческое тело, позволяя понять его сложную структуру и функциональность. За 25 лет она была представлена 223 раза в 35 странах и посетили ее  более 50 миллионов человек.  

Светлый холл мгновенно сменяется фиолетово-красным помещением. Очень похоже на склеп. Скелет на коленях, протягивает посетителям свое сердце. Бегун, от костей которого скрупулезно отделена каждая мышца, и кажется, что их с него срывает ветром. Фехтовальщик в момент выпада рассечен на три части, а внутри органы - сердце, печень, селезенка.   

В 2008 году «доктор смерть» еще активно практиковал и рассказывал о своих планах после смерти. Сейчас у  фон Хагенса   слишком трясутся руки, поскольку несколько лет назад ему диагностировали болезнь Паркинсона.

«Никак не могу решить оставлять шляпу на голове или нет после своей смерти. Я буду разрезан на несколько частей, которые  будут во многих университетах  и я смогу учить во многих местах в одно и тоже время - то, чего я бы никогда не смог сделать в реальной жизни», - говорил фон Хагенс.

Его пластинаты - экспонаты - будут жить века, а может и тысячелетия, - эта технология позволяет сохранять человечески останки практически вечно. Фантастика - говорит бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. 

«Для студентов медицинских ВУЗов, особенно первых курсов, я бы точно рекомендовал туда пойти. Кстати на всех анатомических театрах, в  медицинских вузах, как правило, висит табличка «Здесь мертвые учат живых».  У меня есть внук, который собирается поступать в медицинский институт,  ему сейчас 14 лет, я бы с ним пошел туда. Для него посмотреть анатомию полезно даже сейчас»,- отметил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По словам организаторов, выставка полезна не только медикам, поскольку является пропагандой  здорового образа. Согласно статистике, после посещения 9% решают бросить курить, а около 30% -  дают обещание заняться спортом и питаться правильно.

Подробнее о том, какие эмоции вызывает выставка у посетителей смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Ремнева.

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