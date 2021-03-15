Москвичам пообещали заметные изменения в жизни из-за климата

В ближайшие 10-20 лет жители Москвы будут вынуждены изменить свой гардероб, чтобы подстроиться под климатические перемены, принесенные глобальным потеплением. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

По его словам, носить придется универсальную одежду, в которой можно находиться и в дождь и в метель, чтобы выживать при переменчивой погоде. Уже сейчас в столице необходима водонепроницаемая обувь из-за снега и быстрого потепления. Порой горожане даже носят с собой зимний зонт.

Летом же, как отметил Карнаухов в беседе с телеканалом «Москва 24», город может атаковать жара до 40 градусов, что также окажет влияние на одежду.

«Нужна одежда, которая, с одной стороны, дышит, а с другой – не промокает», - обозначил климатолог.

Ранее китайские ученые отметили тенденцию к увеличению длительности лета на территории России. По их предположению, дальнейшее продление теплых месяцев пагубно скажется на равновесии природных экосистем.