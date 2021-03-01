В Гидрометцентре предупредили россиян о переменчивой погоде в марте

В марте на территории России будет наблюдаться частая смена теплых и холодных эпизодов, объемы выпадения осадков также будут нестабильными. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По всей территории страны месяц ожидается неоднородным с частой сменой теплых и холодных эпизодов, с частой сменой "сухих" периодов и периодов выпадения осадков в разном виде», - отметил синоптик.

Вильфанд отметил, что температурный фон в стране будет находиться в пределах нормы, отклонения ниже нормы будут наблюдаться на севере Урала и Западной Сибири. Температура выше нормы ожидается в Алтайском крае.

На Европейской части России на этой неделе будет наблюдаться аномальное тепло - к выходным температура снизится. На Северо-западе Европейской части, Поволжье, Южном Урале и на юге Западной Сибири стоит ожидать избыточных осадков.

При этом синоптик отметил, что март отличается своей неоднородностью в плане погоды и отметил большое число перепадов, которые могут наблюдаться в этом месяце.