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В Гидрометцентре предупредили россиян о переменчивой погоде в марте

Алексей Курильченко
05:43 01.03.2021
По всей территории страны ожидается неоднородная погода с частой сменой эпизодов.
В Гидрометцентре предупредили россиян о переменчивой погоде в марте
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В марте на территории России будет наблюдаться частая смена теплых и холодных эпизодов, объемы выпадения осадков также будут нестабильными. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По всей территории страны месяц ожидается неоднородным с частой сменой теплых и холодных эпизодов, с частой сменой "сухих" периодов и периодов выпадения осадков в разном виде», - отметил синоптик.

Вильфанд отметил, что температурный фон в стране будет находиться в пределах нормы, отклонения ниже нормы будут наблюдаться на севере Урала и Западной Сибири. Температура выше нормы ожидается в Алтайском крае.

На Европейской части России на этой неделе будет наблюдаться аномальное тепло - к выходным температура снизится. На Северо-западе Европейской части, Поволжье, Южном Урале и на юге Западной Сибири стоит ожидать избыточных осадков.

При этом синоптик отметил, что март отличается своей неоднородностью в плане погоды и отметил большое число перепадов, которые могут наблюдаться в этом месяце.

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