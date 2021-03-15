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Лжеобвинения, фейки и провокации: почему в Европе некоторые отрицают эффективность «Спутника V»

Светлана Головина
Диана Сирази
04:17 15.03.2021
Первой страной в ЕС, где начнут выпускать российскую вакцину, станет Италия. До конца 2021 года планируется произвести около десяти миллионов доз.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В марте прошлого года Всемирная организация здравоохранения впервые официально назвала ситуацию с коронавирусом пандемией - закрылись границы, мир погрузился в карантин и самоизоляцию. Первой с новой инфекцией в Европе столкнулась Италия и на помощь ей пришли российские военные медики и войска РХБ защиты, которые в течение нескольких месяцев героически помогали стране бороться с вирусом.

Спустя год уговаривать Италию вновь принять помощь России не пришлось - страна стала первой в ЕС, где до общеевропейского одобрения начнут выпускать «Спутник V». Завод Адиен располагается в 40 км от Милана.

Президент фармацевтической компании Adienne Pharma&Biotech Антонио Франческо Ди Наро называет удачей соглашение о сотрудничестве. Тут идет непрерывное производство жизненно-важных препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, но вакциной здесь будут заниматься впервые.

«Два месяца назад мы начали переговоры с Российским фондом прямых инвестиций, и, наконец, контракт подписан. Мы рады, ведь у нас есть возможности выпустить большое количество вакцин», - рассказал Франческо Ди Наро.

Сначала «Спутник V» доставят в итальянскую лабораторию, где начнут выращивать вакцину на живых клетках. Первая ампула препарата должна быть готова уже летом. По предварительным данным, до конца года планируют произвести около десяти миллионов доз.

Российские специалисты тщательно выбирали площадку для запуска. У Адиен хорошая репутация - завод поставляет лекарства 80-ти странам, но главное именно этот регион, Ломбардия, стал в Италии первым, чью жизнь короновирус разделил на до и после.

«Италия - Россия, наши страны уже будто связаны, мы помним вашу помощь, я уже видел много смертей и мы не хотим, чтобы то страшное время повторилось», - отметил глава Adienne Pharma&Biotech.

Пока в Европе вакцинный кризис, фармацевтический гигант AstraZeneca срывает сроки поставок. Население Италии составляет 59 миллионов человек, а привито лишь 3%. Вдобавок появляются пугающие сообщения, что после вакцинации образуется тромбоз сосудов.

На юге страны приостанавливают процедуру прямо посреди вакцинации, объявляя людям в очереди: «Идите домой! Вакцинация временно остановлена, чтобы провести более глубокое исследование».

От AstraZeneca одна за другой отказываются 13 стран, в числе которых Норвегия, Дания и Болгария. В Тайланде экстренно отменяют вакцинацию премьеру страны – за 40 минут до назначенного времени.

Российская вакцина продолжает доказывать свою эффективность: «Спутника V» одобрен в 51-й стране. Владимир Путин обращает внимание, что многие производители прививок сами компрометируют себя, выдвигая весьма странные условия перед поставкой препаратов.

«Мировой рынок вакцин - 100 миллиардов долларов. И мы видим, как ведут себя конкуренты наших производителей: они заходят, небольшую партию продают этих вакцин, причем со скидкой, на условиях, что все остальное, что той или иной стране нужно будет, приобретается только у этого производителя», сказал президент.

В гонке вакцин нет правил. Новая глава в этой войне – потоки фейков: сначала громкое обвинение от Европейского агентства лекарственных средств: «"Спутник V" – это русская рулетка». На этой неделе источник в Кремле сообщил, что против российской вакцины готовится глобальная информационная атака - битва пугающих заголовков о массовой гибели людей якобы именно после нашей прививки.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дианы Сирази.

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