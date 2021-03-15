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Названы ответственные за лишение Крыма водоснабжения

Анна Берестовая
04:16 15.03.2021
Перекрытие Северо-Крымского канала повлекло экономические и экологические проблемы.
Названы ответственные за лишение Крыма водоснабжения
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
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Три политика, занимавшиеся вопросами Крыма до его вхождения в состав России, сейчас стоят за организацией водной блокады полуострова. Такое заявление сделал действующий глава парламента республики Крым Владимир Константинов, назвав Андрея Сенченко и лидеров группировки «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова.

Помимо этого, за отрезание территории от ресурсов несут ответственность нынешний и прошлый президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Подобные действия Константинов призвал считать попыткой геноцида. Об этом пишет РИА Новости.

Константинов также обратил внимание на огромный экономический ущерб и экологические проблемы, которые влечет за собой перекрытие Северо-Крымского канала. Подобную одностороннюю меру российский политик назвал нарушением «всех международных норм».

*«Меджлис крымско-татарского народа» - запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской. 

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