Врачи раскрыли секрет избавления от жира на животе

Специалисты Гарвардской медицинской школы в Бостоне определили, что сладкая газировка приводит к появлению жира в области живота и сильно мешает похудению. Такой вывод был сделан в рамках эксперимента, в котором приняли участие более 2500 добровольцев.

Исследователи заметили, что у ежедневно пьющих сладкие напитки испытуемых уровень висцерального жира на 10% превышал соответствующий показатель у не имеющих подобных привычек людей. Не рекомендовали худеющим даже сладкий чай. Об этом пишет Express.

Правильным рационом при подобной проблеме будет являться еда, богатая клетчаткой, полезные жиры и цельнозерновые продукты. Кроме того, для избавления от лишнего веса вокруг талии врачи посоветовали обязательно практиковать физические нагрузки по полчаса в день.