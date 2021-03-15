В Нидерландах приостановили применение вакцины AstraZeneca

Власти Нидерландов приняли решение временно остановить на территории страны применение вакцины, созданной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca. Такое решение было принято в связи с возможной опасностью тромбообразования после прививания.

Из-за введенных ограничений будут отменены 43 тысячи записей на процедуру вакцинации. Препарат от AstraZeneca не будет использоваться две недели. Дальнейшая судьба вакцины в стране, как пишет Reuters, решится с опорой на результаты проверки Европейского агентства по лекарственным средствам.

Ранее в AstraZeneca сообщили, что имеющиеся в их распоряжении данные не подтверждают возможность проявления побочного эффекта в виде образования тромбов. Об этом говорят проведенные компанией исследования.