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В РФ могут перестать продаваться дешевые китайские игрушки

Анна Берестовая
03:17 15.03.2021
Окончательное решение по данному вопросу пока не принято.
В РФ могут перестать продаваться дешевые китайские игрушки
© Фото: pixabay.com
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В России могут перестать распространяться дешевые игрушки из Китая, приобретаемые в зарубежных интернет-магазинах. Такие изменения, возможно, произойдут после введения экспериментальных ограничений с 1 июля 2021 года.

В соответствии с этими ограничениями, предлагается допускать в Евразийский экономический союз товары лишь тех продавцов, кто имеет документальное подтверждение безопасности своей продукции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы ЕЭК.

Новые правила коснутся настольных и электронных игр, специальных красок для праздников, мячей, музыкальных инструментов, мягких игрушек и так далее. Окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее педиатр рассказал, что многие детские игрушки представляют опасность и могут стать причиной травм ребенка. К таким относятся, к примеру, игрушки без сертификатов качества, в которых используются дешевые и хрупкие материалы.

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