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В Совете Федерации оценили идею Зюганова о налоге для «подозрительно богатых»

Анна Берестовая
02:42 15.03.2021
Дополнительные налоги в настоящее время должны внедряться в России крайне продуманно.
В Совете Федерации оценили идею Зюганова о налоге для «подозрительно богатых»
© Фото: pixabay.com
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Идея главы партии КПРФ Геннадия Зюганова ввести новый налог, которым будут облагаться «подозрительно богатые» граждане не может считаться обдуманным предложением по корректировке налогового законодательства страны. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Я думаю, что такие заявления можно расценить только как разве что приглашение к политическому диалогу», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, дополнительные налоги в настоящее время должны внедряться в России крайне продуманно и осторожно. Также Рязанский указал, что налог на сверхдоходы уже прописан в законодательстве страны.

Ранее Зюганов в Сети заявил, что в РФ не хватает налога на «подозрительно богатых». Такое высказывание стало ответом на предложение Минтруда сократить детские выплаты для «подозрительно бедных» семей, имеющих дорогостоящее имущество при низких доходах.

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