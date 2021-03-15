В сирийской провинции Деръа сотни граждан получили гумпомощь из России

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Деръа-аль- Баяд, где в марте 2011 года начались волнения, ставшие причиной масштабной войны в республике. Спустя десять лет кругом разрушенные здания, следы от пуль и снарядов, однако сотни людей на улицах вышли в этот раз не для того, чтобы выкрикивать лозунги, а благодарить за то, что их жизнь возвращается к миру.

Продуктовые наборы с надписью «Россия с вами» представляют собой увесистые пакеты весом около 10 килограммов. В их составе: мука, рис, сахар, сгущенка - все то, из чего можно приготовить вкусный, а главное сытный ужин.

Этот некогда развитый поселок, в котором было все, что нужно для нормальной цивилизованной жизни сейчас не имеет практически никакой инфраструктуры. Даже с поставками муки для традиционных лепешек есть большие перебои.

«К сожалению, на нашей государственной пекарне, где изготовляют лепешки для наиболее бедных семей, и которые мы раздаем бесплатно, рабочие выходят не каждый день из-за дефицита муки. Выходной у нас был бы и завтра. Но, теперь, благодаря вам, русские друзья, мы обеспечены работой на несколько дней вперед», - рассказал директор пекарни Абдул-Азиза Каббаса.

За десять лет у местной умеренной оппозиции и официального Дамаска накопилось много взаимных обид, но все устали от войны и стараются делать шаги к мирной жизни.

«Сейчас многое делается, чтобы стабилизировать обстановку. Ярким примером этого является Указ президента САР, который был подписан 12 марта. Он амнистирует и освобождает от уголовной ответственности всех уклонистов. Также на прошлой неделе состоялась передача 18-ти дезертиров, которые также были освобождены из-под стражи», - отметил контр-адмирал, заместитель начальника ЦПВС Александр Карпов.

Благодаря совместной работе органов безопасности, местных администраций и гарантиям российского Центра по примирению враждующих сторон осенью прошлого года мирный статус в провинции Деръа восстановили почти четыре с половиной тысячи человек.