Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В сирийской провинции Деръа сотни граждан получили гумпомощь из России

Алексей Алексеев
Светлана Головина
03:00 15.03.2021
В составе продуктовых наборов собраны необходимые товары продовольствия, в числе которых мука, рис, сахар и сгущенка.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Деръа-аль- Баяд, где в марте 2011 года начались волнения, ставшие причиной масштабной войны в республике. Спустя десять лет кругом разрушенные здания, следы от пуль и снарядов, однако сотни людей на улицах вышли в этот раз не для того, чтобы выкрикивать лозунги, а благодарить за то, что их жизнь возвращается к миру.

Продуктовые наборы с надписью «Россия с вами» представляют собой увесистые пакеты весом около 10 килограммов. В их составе: мука, рис, сахар, сгущенка - все то, из чего можно приготовить вкусный, а главное сытный ужин.

Этот некогда развитый поселок, в котором было все, что нужно для нормальной цивилизованной жизни сейчас не имеет практически никакой инфраструктуры. Даже с поставками муки для традиционных лепешек есть большие перебои.

«К сожалению, на нашей государственной пекарне, где изготовляют лепешки для наиболее бедных семей, и которые мы раздаем бесплатно, рабочие выходят не каждый день из-за дефицита муки. Выходной у нас был бы и завтра. Но, теперь, благодаря вам, русские друзья, мы обеспечены работой на несколько дней вперед», - рассказал директор пекарни Абдул-Азиза Каббаса.      

За десять лет у местной умеренной оппозиции и официального Дамаска накопилось много взаимных обид, но все устали от войны и стараются делать шаги к мирной жизни.

«Сейчас многое делается, чтобы стабилизировать обстановку. Ярким примером этого является Указ президента САР, который был подписан 12 марта. Он амнистирует и освобождает от уголовной ответственности всех уклонистов. Также на прошлой неделе состоялась передача 18-ти дезертиров, которые также были освобождены из-под стражи», - отметил контр-адмирал, заместитель начальника ЦПВС Александр Карпов.  

Благодаря совместной работе органов безопасности, местных администраций и гарантиям российского Центра по примирению враждующих сторон осенью прошлого года мирный статус в провинции Деръа восстановили почти четыре с половиной тысячи человек. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.