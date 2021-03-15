Доступ ФНС к банковской тайне не затронет добросовестных граждан

Изменения в законе о доступе Федеральной налоговой службы к банковской тайне не коснутся налогоплательщиков, которые добросовестно платят налоги. Пункт об этом в законодательство вводится для того, чтобы повысить эффективность подхода налогового контроля и для предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, которые применяют различные схемы для ухода от уплаты процентов со своего дохода, пишет «360».

В рамках международных стандартов обмен сведениями о владельцах банковских счетов между странами ведется уже несколько лет. В список стран-участниц соглашения входит в том числе и Россия. В рамках проверок налоговые органы имеют право направлять запросы в кредитные организации и, в соответствии с Налоговым кодексом, получать необходимую информацию.

Однако, как подчеркнули в ФНС, новый закон также не предусматривает непосредственного доступа к выпискам по операциям на счетах или вкладах физических лиц. Режим получения сведений останется таким же и предоставляется только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России. Для доступа к счету человека в отношении него должны проводиться либо налоговые проверки, либо должны быть в наличии документы в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ.