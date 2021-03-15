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«Американка ничего не понимает»: британские СМИ обвинили Меган Маркл во лжи из-за тайной свадьбы

Светлана Иванова
13:56 15.03.2021
Архиепископ Кентерберийский не проводит частных свадеб, выяснили журналисты.
«Американка ничего не понимает»: британские СМИ обвинили Меган Маркл во лжи из-за тайной свадьбы
© Фото: Cbs, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Слова Меган Маркл о том, что она и принц Гарри якобы поженились в саду за несколько дней до официальной церемонии, не имеют под собой оснований. Это выяснило британское издание Daily Mirror со ссылкой на викария Марка Эдвардса, который связался с архиепископом Кентерберийским Джастин Уэлби после того, как герцоги Сассекские сообщили в интервью Опре Уинфри о тайной свадьбе, на которой присутствовали только невеста, жених и архиепископ Кентерберийский.

«Служащий Ламбетского дворца сказал, что Джастин не проводит частных свадеб. Меган американка, она ничего не понимает», - пишет издание.

По словам викария  Эдвардса, речь шла о частном разговоре архиепископа Кентерберийского с парой в саду о церемонии, при этом «никакой свадьбы не было до официального мероприятия».

Ранее Меган Маркл рассказала в интервью Опре Уинфри о том, что она и принц Гарри тайно поженились за три дня до официальной церемонии.

По словам герцогов Сассекских, они хотели заключить союз только для себя, и только потом разыграть «спектакль для всего мира».

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