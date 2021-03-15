В Кремле рассказали о распространении вакцины «Спутник V» за границей

Спрос на российскую вакцину от коронавируса«Спутник V» сейчас велик. Он превышает предложение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что глава государства Владимир Путин регулярно получает доклады о распространении вакцины «Спутник V», однако приоритетным все же остается вакцинация россиян.

«Президент не занимается признанием вакцины в ЕС. Признание дается не на основ дипломатических контактов», — заявил Песков.

Как стало известно СМИ из источников в дипломатических кругах, четыре европейских государства готовы начать переговоры для приобретения российской вакцины от COVID-19. На настоящий момент из стран ЕС «Спутник V» уже купили Венгрия и Словакия.