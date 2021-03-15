РФПИ ведет переговоры с компаниями для увеличения производства «Спутника V» в ЕС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с рядом производителей для увеличения объемов производства «Спутника V» в Евросоюзе и готов начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют вакцину.

Как заявил представитель фонда, с самого начала борьбы с пандемией РФПИ был настроен на активное взаимодействие со всеми партнерами, в том числе из Европы, и открыт к таким переговорам.

«РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства "Спутника V". В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС», - заявил представитель фонда.

Также РФПИ вместе с партнерами готов будет начать поставки в те страны Европы, которые зарегистрируют российскую вакцину самостоятельно.

Увеличение объемов производства в ЕС позволит начать поставки «Спутника V» на единый европейский рынок после того, как вакцина будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).