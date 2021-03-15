В стране и мире Мишустин назвал недопустимыми случаи отравления детей в школьных столовых Алена Миронова Глава правительства рассказал о своем визите в несколько городов Сибири, где лично проверил качество питания. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Случаи отравления детей в школьных столовых недопустимы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями. «Конечно, это недопустимо. Во всех школьных столовых в каждом регионе страны еда должна быть качественной и здоровой», - заявил глава правительства. Мишустин рассказал о своем визите в несколько городов Сибири, где лично проверил качество питания, а также попросил доложить ему о ситуации в Красноярском крае, где произошло массовое отравление учащихся. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика