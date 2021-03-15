В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии друзей у его государства, подчеркнул, что Россия и Белоруссия - не друзья, а братья.

«Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном союзном государстве, и здесь скорее мы не друзья, а братья», - заявил официальный представитель Кремля.

Ранее в субботу, 13 марта, после участия в празднике «Минская лыжня» Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет друзей.