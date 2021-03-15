Начавшись в Сахаре, могут дойти до Европы: эксперт рассказал, как «передвигаются» песчаные бури

Песчаная буря, приведшая к трагедиям в минувшие выходные в Монголии, сегодня дошла уже до Пекина. В связи с этим власти столицы Китая порекомендовали ее жителям не покидать свои дома без надобности.

Как объяснил «Звезде» кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев, в некоторых видах смерчей, которые возникают в пустынях, песок захватывается «ветряными лапами» и переносится по воздуху.

«А вот уже насчет того, в какие регионы может переносится циклон - уже зависит от особенностей циркуляции воздуха. Она пока не очень хорошо изучена, прямо скажем, поэтому тут есть много неопределенностей, на самом деле. Известны случаи, когда песчаные бури, которые имели место в Сахаре, отражались на юге Европы. Сам этот факт сомнений у ученых не вызывает, а вот масштабы и, соответственно, география переносов этих циклонов - тут я затрудняюсь сказать», - прокомментировал эксперт.

Ученый пояснил, что вряд ли можно ожидать, что циклон, возникший в пустыне, появится в Арктике, так как это далеко территориально. А вот до каких-то близлежащих к пустыне районам он вполне может появиться.

Из-за мощной песчаной бури в Монголии, начавшейся 13 марта, погибли шесть человек, еще 81 местный житель из-за стихии пропал без вести.