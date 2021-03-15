Глава Института космических исследований предсказал сроки появления на Луне обитаемых научных баз

Директор Института космических исследований и член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович дал свой прогноз по срокам строительства на Луне обитаемых научных баз. Если освоение спутника Земли будет происходить в соответствии с его мнением, ждать первых построек землян осталось не так уж и долго - пять-десять лет.

«Обитаемая - ближе к 2030 году, я думаю. А вот автоматическая - сейчас же роботы умеют немного меньше, чем человек, - которая уже много может делать, она уже начнет вырисовываться после 2025 года, я думаю», - заявил ученый в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Ранее Петрукович назвал условия для старта добычи полезных ископаемых на Луне. Как он отметил, в данный момент актуально мнение научного сообщества о том, что на спутнике Земли нет таких полезных ископаемых, которые было бы выгодно оттуда транспортировать, а чтобы использовать их по месту добычи, необходимо для начала освоить соседнюю планету.