Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Института космических исследований предсказал сроки появления на Луне обитаемых научных баз

Егор Левин
12:21 15.03.2021
По мнению ученого, уже в течение ближайших десяти лет стоит ожидать первых изменений в освоении спутника Земли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Icon, Big, Globallookpress
Читайте нас на:

Директор Института космических исследований и член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович дал свой прогноз по срокам строительства на Луне обитаемых научных баз. Если освоение спутника Земли будет происходить в соответствии с его мнением, ждать первых построек землян осталось не так уж и долго - пять-десять лет.

«Обитаемая - ближе к 2030 году, я думаю. А вот автоматическая - сейчас же роботы умеют немного меньше, чем человек, - которая уже много может делать, она уже начнет вырисовываться после 2025 года, я думаю», - заявил ученый в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Ранее Петрукович назвал условия для старта добычи полезных ископаемых на Луне. Как он отметил, в данный момент актуально мнение научного сообщества о том, что на спутнике Земли нет таких полезных ископаемых, которые было бы выгодно оттуда транспортировать, а чтобы использовать их по месту добычи, необходимо для начала освоить соседнюю планету.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:32 В стране и мире
СМИ узнали о планах ЕС начать переговоры по закупке «Cпутника V»
11:01 Спорт
ФИФА завела дела против трех российских футболистов
10:14 В стране и мире
Видео
Глава Ставропольского края распустил правительство
09:10 В стране и мире
Видео
Километровые пробки и сорванные от ветра крыши: как Забайкалье справляется с последствиями непогоды
08:36 В стране и мире
Видео
В Монголии из-за песчаной бури пропали более 80 человек
Популярное
Популярное
Видео
Цена помощи: чем на самом деле оказался для СССР американский ленд-лиз
Видео
Огромный радужный круг: кадры редкого природного явления в Сочи
Шатунов рассказал, как на его глазах убили участника «Ласкового мая»
Видео
Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль
Кардиолог назвал неожиданный симптом смертельных заболеваний
Врач рассказал, что съесть перед завтраком для быстрого похудения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.